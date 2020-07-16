Собянин рассказал о шансах «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у столицы больше шансов избежать повторного введения карантина из-за коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — отметил градоначальник. При этом Собянин указал, что вирус «прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее».

10 июля Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве не ожидается второй волны коронавируса. Также мэр отметил, что в городе сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу. «Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений», — добавил он.

Сейчас в столице сохраняется обязательный масочный и перчаточный режим только в транспорте, магазинах и иных общественных местах.

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