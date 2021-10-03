Собянин рассказал о строительстве гостиниц в Москве

Около 20 гостиниц в Москве на сегодняшний день находятся на этапе проектирования. Об этом в воскресенье, 3 октября, в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, за последние несколько лет в столице на треть обновился весь исторический звездный гостиничный фонд.

Ранее Собянин рассказал, что сразу в нескольких районах Новой Москвы было благоустроено более 80 парков и скверов. Например, в поселке Марьино на территории поселения Филимонковское была благоустроена зеленая зона отдыха — там проложили дорожки из различных покрытий, установили освещение, поставили новые лавочки.