Собянин рассказал о строительстве вылетных магистралей в Москве

Через два года в Москве будет 24 вылетные магистрали, шесть из которых построят с нуля. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что эти дороги идут «на вылет» из центра города и переходят в скоростные трассы, по которым можно доехать до других городов. Преимуществами вылетных магистралей глава города назвал то, что некоторые из них дублируют крупные столичные шоссе. Это дает водителям альтернативный маршрут и улучшает ситуацию на дорогах.

В пример мэр привел строящиеся дублеры Люблинской улицы и Кутузовского проспекта, где сейчас идут строительные работы. Новая дорога на юго-востоке Москвы улучшит транспортную доступность четырех районов. На западе Москвы в состав дублера войдет восемь эстакад и мост.

Ранее Собянин сообщил, что все хорды в Москве достроят в 2023 году. Новые магистрали улучшат транспортную ситуацию более чем в 70 районах Москвы и разгрузят имеющиеся дороги.