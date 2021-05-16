Собянин рассказал об изменении населения Москвы за 30 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как изменилось население столицы за последние 30 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Глава города отметил, что с 1990-го года москвичей стало на два миллиона больше. «В 80-е, 90-е, начало двухтысячных строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось и замедлялось», — сказал он, добавив, что «метро должно успевать за этим развитием и даже опережать».

В феврале сообщалось, что в 2020 году население Москвы сократилось на 42 тысячи человек. Это сокращение оказалось самым значительным за последние 29 лет. Население Подмосковья в прошлом году увеличилось на 22 463 человека. При этом прирост существенно сократился в сравнении с предыдущими годами, когда он составлял около 90 тысяч человек.

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