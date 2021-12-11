Сегодня в 15:12
1 мин.

Собянин сообщил о включении праздничного освещения в Москве

Новости /
Собянин сообщил о включении праздничного освещения в Москве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о включении праздничного освещения и поздравил москвичей и гостей столицы с наступающим Новым годом.

Мэр рассказал, что более четырех тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы — в центре и в жилых районах.

«В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим 2022-м годом, друзья!» — написал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин и Собянин открыли десять станций московского метро.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.