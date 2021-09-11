Собянин уточнил сроки запуска МЦД-5

Он отметил, что протяженность каждого из трех диаметров составляет около 80 километров, в маршрут входят десятки станций.

«Эти станции перестраиваем, по сути дела, в мини-вокзалы хорошего, качественного уровня по тем линиям, которые мы с Вами открываем. Вначале это были просто платформы, а сегодня полноценные вокзалы — комфортные, с лифтами, эскалаторами, кассами и так далее, с новым подвижным составом», — заключил столичный градоначальник.

Ранее в этот день он заявил о том, что экономика Москвы вышла на докризисный уровень 2019 года, а по многие отраслям даже превзошла его.

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