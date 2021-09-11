Собянин уточнил сроки запуска МЦД-5
Пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5) планируют полностью запустить в 2024-2025 годах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 11 сентября.
«МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024–2025 годы», — сказал Собянин.
Он отметил, что протяженность каждого из трех диаметров составляет около 80 километров, в маршрут входят десятки станций.
«Эти станции перестраиваем, по сути дела, в мини-вокзалы хорошего, качественного уровня по тем линиям, которые мы с Вами открываем. Вначале это были просто платформы, а сегодня полноценные вокзалы — комфортные, с лифтами, эскалаторами, кассами и так далее, с новым подвижным составом», — заключил столичный градоначальник.
Ранее в этот день он заявил о том, что экономика Москвы вышла на докризисный уровень 2019 года, а по многие отраслям даже превзошла его.
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