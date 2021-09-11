Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День города

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки установили перед Вечным огнем возле Могилы Неизвестного Солдата.

Собянин поправил ленты на венке и почтил память погибших в боях за родину солдат.

В 2021 году Москва отмечает 874-летие. Празднование Дня города в этом году проходит 11 и 12 сентября.

Ранее Сергей Собянин и президент России Владимир Путин приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города, в концертном зале «Зарядье».

Мэр Собянин также поздравил москвичей с Днем города. К его поздравлениям присоединился и Путин.

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