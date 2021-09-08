Собянин высказался о возможном объединении Москвы и Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о возможном объединении столицы и Подмосковья в ходе интервью изданию «Комсомольская правда».

«На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — заявил Собянин. По его словам, попытка «объять необъятное» приведет к усложнению управления всем регионом. «Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить», — добавил он.

В этой же беседе мэр пообещал, что не будет держать город в состоянии «ожидания какого-то ужаса», поскольку это принесет еще больший вред, чем пандемия коронавируса.

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