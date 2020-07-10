Собянин заявил о коллективном иммунитете к коронавирусу у москвичей

У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканале «Россия 24», трансляция которого ведется на YouTube.

Это, по его словам, позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. Кроме того, градоначальник опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время.

В связи улучшением эпидемиологической обстановки Собянин подписал указ об отмене всех ранее введенных ограничительных мер, кроме запрета на проведение массовых мероприятий. В частности, с 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков и культурных центров, заработают детские лагеря и развлекательные центры.

Обязательный масочный и перчаточный режим сохранится только в транспорте, магазинах и иных общественных местах.

За последние сутки в Москвы выявлено 637 новых случаев заражения коронавирусом.

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