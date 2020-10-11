Собянин заявил о наступлении пандемии на Москву

На Москву снова наступает пандемия коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает сайт vesti.ru.

«Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает», — сказал Собянин.

По словам мэра, вакцинация москвичей может начаться уже через несколько месяцев, а пока нужно пройти эту историю без потерь.

Ранее сообщалось, что в Москве побит рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом с середины мая. За последние сутки в столице выявили 4501 новый случай коронавируса, общее число инфицированных достигло 330 418.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!