Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизируется, хотя больницы и заполняются. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных — прим. МОСЛЕНТЫ) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

Он также отметил, что в городе пока не планируют перевод больниц, работающих в обычном режиме, на прием пациентов с COVID-19.

Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве скончались 29 человек с коронавирусом. Таким образом общее число жертв коронавируса в Москве достигло 5343.

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