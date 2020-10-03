В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. У всех умерших бы подтвержден диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число жертв коронавируса в Москве достигло 5343. Днем ранее скончались 32 пациента.

В Москве за последние сутки выявили 2884 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 300 613. В городе с начала пандемии вылечились 252 087 пациентов.

Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 1,2 миллиона, 975 тысяч человек выздоровели, скончались более 21 тысячи граждан.

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