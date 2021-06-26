Собянин заявил об отсутствии проблем с записью на вакцинацию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии проблем с записью на вакцинацию и с самой вакцинацией от коронавируса в столице. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Ноовсти.

С 28 июня в Москве введут дистанционный режим работы для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Также на дистанционку в обязательном порядке переведут всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен столичным департаментом здравоохранения. За нарушение требований московские работодатели будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях.

25 июня в Москве было выявлено 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1776 человек.

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