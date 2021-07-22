Солдат-контрактник покончил с собой в воинской части под Москвой

Солдат-контрактник покончил с собой на посту в воинской части, расположенной в подмосковной Коломне. По данным РЕН ТВ, тело 21-летнего Романа Русинова обнаружили его сослуживцы.

Сообщается, что инцидент произошел в среду, 21 июля, в части на улице Ларцевы Поляны. Согласно информации «Московского комсомольца», Русинов мог покончить с собой из-за проблем с девушкой.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы. 27-летний младший пристав Джамиль Ахундов закрылся в одном из помещений суда, где и совершил суицид. Предположительно, у него были серьезные финансовые проблемы.

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