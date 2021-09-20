Солист московского театра рассказал о дедовщине в балетном училище

Любимов рассказал, что попал в профессиональный балет в 13 лет. Мать отправила его в Пермь для поступления в одно из лучших в стране балетных училищ. Артист отметил, что его возраст считался слишком поздним для занятий балетом, однако благодаря природным данным его взяли в учебное заведение. Позднее Любимов окончил его на «отлично».

Танцор вспомнил о суровой дисциплине и издевательствах педагогов над учениками. Когда Любимову было около 16 лет, педагог сломал ему ребро во время тренировки. Во время постановки в одну из позиций преподаватель требовал от ученика поднимать руку выше, а затем ударил. По словам Любимова, однажды он стал свидетелем избиения ученицы — преподаватель бил девочку ногой по щиколотке, якобы чтобы проверить, не расслаблена ли она.

Артист отметил, что издевательства практиковались и среди учеников. Воспитанники училища жили в интернате в условиях суровой дедовщины. Любимов рассказал, что старшие ученики били и унижали тех, кто младше. Танцор добавил, что в первый год учебы он сам «получал вообще от всех».

Любимов подчеркнул, что ситуация с жестокостью педагогов и учеников заметно улучшилась к моменту его выпуска. Сейчас, по словам артиста, в училищах не происходит подобных инцидентов.

Ранее россиян рассорил памятник звезде советского балета Майе Плисецкой. Монумент установили в центре Москвы несколько лет назад, однако вокруг него все еще ведутся споры в сети. Некоторые отмечают «невыигрышное окружение» памятника и его низкие эстетические достоинства. Кто-то наоборот считает скульптуру удачной.

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