Солнце над Москвой светило 72 часа за всю зиму

Прошедшая зима в Москве была теплой, но темной — за всю зиму солнце светило 72 часа при сезонной норме 123 часа. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По данным обсерватории МГУ, самым скудным на солнечные лучи месяцем оказался декабрь — тогда солнце светило всего 8 часов. В январе жители столицы получили 11 часов солнечного сияния, в феврале — 20 часов.

Синоптики сравнили ситуацию с зимним сезоном 2003-2004 годов, когда солнце светило 69 часов. Отмечается, что недостаток солнечного света сказывался на настроении москвичей и их самочувствии.

Ранее сообщалось, что днем в среду, 4 марта, температура воздуха в Москве может установить новый рекорд, достигнув плюс 7,5 градуса. Такая температура была зафиксирована 4 марта 1959 года.

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