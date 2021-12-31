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Сомнолог порекомендовал уже второго января ложиться спать в обычное время

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Сомнолог порекомендовал уже второго января ложиться спать в обычное время
Фото: Unsplash

Сомнолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин порекомендовал начать восстанавливать режим сна со второго января и ложиться спать в обычное врмемя. Его процитировало агентство «Москва».

По мнению специалиста, эта мера необходима, чтобы вернуться в привычный график к началу рабочих дней. «К сожалению, в праздники режим сна у многих людей очень сильно отличается от нормального. Но желательно уже со второго дня года пытаться сокращать время утреннего сна, а дневного — тем более. И переходить в тот режим, который человеку свойственен», — сообщил он.

Эксперт отметил, что самый оптимальный период сна — с 22:00-23:00 до 6:00-7:00. Особенно ответственно подойти к процессу восстановления режима стоит людям с фиксированным рабочим графиком. Те же, у кого график свободный, могут позволить себе лечь и проснуться, когда захотят, хоть днем. «Однако это сбивает «внутренние часы» и вызывает проблемы с ночным сном», — подытожил Калинкин.

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