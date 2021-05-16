Сорвавшуюся со здания Госдумы в Москве букву «А» вернули

Сорвавшуюся с фасада здания Госдумы на Охотном ряду в Москве букву «А» из окончания в слове «Государственная» вернули. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает ТАСС.

Надпись «Государственная дума» восстановлена в прежнем виде.

В субботу, 15 мая, сообщалось, что с фасада здания Госдумы упала буква «А» из окончания в слове «Государственная». Как сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, буква сорвалась из-за очень сильного ветра.

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