Составлен рейтинг лыжных трасс в Подмосковье

Более 60 лыжных трасс откроется в Подмосковье в этом году — в области уже идет активная подготовка территорий и парков. Министерство благоустройства Подмосковья составило рейтинг лучших трасс, его публикует агентство РИАМО.

Так, в тройку ТОП-10 вошли трасса в парке имени Лазутина в Одинцово, лыжный клуб «Волкуша» в Лытаркино и спорткомплекс «Пересвет» в Сергиевом Посаде.

Кроме того, в рейтинг вошли школа олимпийского резерва «Истина» в Истре, тюбинг-парк Елагино в Наро-Фоминске, стадион имени Резцовой в Химках, Томилинский лесопарк в Котельниках, Центр зимних видов спорта в Дмитрове, спорткомплекс «Красные крылья» в Серпухове и городская лыжная база «Восток» в Орехово-Зуеве.

Ранее сообщалось, что зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами установится в регионе в конце ноября. По прогнозам синоптиков, в то же время выпадет и снежный покров.

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