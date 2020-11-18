Спрогнозирован срок прихода зимы в Москву

Зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами, осадками и снежным покровом придет в Москву в конце ноября. С таким прогнозом выступил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

По его оценкам, с 25 по 30 ноября температура воздуха «устойчиво пойдет в минус», и будут осадки. Также в городе появится временный снежный покров.

В декабре ожидаются одна-две кратковременные оттепели, которые могут повлиять на таяние снега на улице. Однако, вероятнее всего, будет преобладать зимняя погода со снежным покровом, пообещал Варакин.

До этого в столице будут два небольших периода потепления, когда температура будет слабо отрицательной.

16 ноября портал «Метеоновости» объявил о начале метеорологической зимы в Москве. Первая половина месяца в столице оказалась «на редкость теплой». В среднем столбик термометра показывал плюс 4,5 градуса — это выше нормы на 4,2 градуса. А в понедельник столбик термометра наконец-то «ушел в минус».

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