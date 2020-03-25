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Составлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Telegram-канал Mash составил карту распространения коронавируса в Московской области. На нее нанесены точки, откуда были госпитализированы заразившиеся инфекцией.
К карте приложен перечень из адресов, откуда забирали заболевших. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Одинцовском районе, говорится в публикации.
Ранее Mash опубликовал карту распространения коронавируса в Москве. Большая часть адресов, откуда госпитализировали заразившихся находится в центре, на юго-западе и западе столицы.
В Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Семь пациентов выписаны из больницы после выздоровления. По данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.
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