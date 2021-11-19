Сотрудница подмосковной больницы украла препараты на миллион рублей

Сотрудница частной больницы в подмосковном городе Красногорск украла онкопрепараты общей стоимостью миллион рублей. До этого россиянка успешно трудилась в клинике на протяжении трех лет, сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, преступница устроилась в медицинское учреждение, в кабинет химиотерапии, сразу после окончания медколледжа в 2018 году. Начальство и пациенты всегда были довольны ее работой.

Когда в ходе очередной проверки ревизоры не досчитались препаратов, девушка не стала искать оправданий. Злоумышленница призналась, что заработной платы в 120 тысяч рублей ей оказалось недостаточно, поэтому она занималась продажей украденных дорогих лекарств.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Теперь девушке грозит до десяти лет тюрьмы.

Отмечается, что за некоторое время до этого при схожих обстоятельствах из больницы уволили двоюродную сестру преступницы. Она вводила пациентам недостаточную дозу препаратов и продавала остатки.

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