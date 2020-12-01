Сотрудник Шереметьево заявил в полицию на турецкого врача из-за пересадки волос

Авиамеханик аэропорта Шереметьево подал заявление в полицию на турецкого врача из-за операции по пересадке волос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, операция прошла в 2019 году в Стамбуле и стоила россиянину тысячу евро (более 90 тысяч рублей по текущему курсу). Ему обещали гарантию результата, однако волосы так и не прижились. При этом врач отказался возвращать деньги пациенту.

Теперь 26-летний сотрудник аэропорта требует наказать доктора.

В ноябре в Минздраве Подмосковья назвали одну из самых распространенных в столичном регионе болезней. Речь шла о бруксизме, проявляющемся как бессознательное сильное сжатие зубов и их интенсивное трение.

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