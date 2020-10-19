Сотрудник университета в Москве покончил с собой в здании вуза

Сотрудник Российского химико-технологического университета имени Менделеева покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина совершил самоубийство в здании вуза. Его тело обнаружил другой сотрудник университета.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее в октябре сообщалось о самоубийстве 19-летнего студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Рядом с его телом нашли предсмертную записку на 14 листов, в которой он рассказал, что не сдал сессию.

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