Студент МГИМО оставил записку на 14 листов и покончил с собой

Сотрудники правоохранительных органов Москвы около дома на улице Большой Очаковской обнаружили тело 19-летнего студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, он покончил с собой. При нем была состоящая из 14 листов предсмертная записка, в которой молодой человек рассказал, что не сдал сессию.

Тело студента отправлено на экспертизу, по факту самоубийства начата проверка.

Ранее сообщалось, что во Власихе Московской области обнаружили тело студента Международного юридического института (МЮИ), подвешенное на веревке и привязанное к крюкам над межкомнатной дверью. Предсмертной записки не было, однако в мобильном телефоне студента нашли всплывающее окно с сообщением. «Ты и 99 игроков, выживет только один», — говорилось в СМС.

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