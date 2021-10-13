Сотрудника ГИБДД задержали за взятку в 35 миллионов рублей в Москве

В Москве сотрудник ГИБДД пытался выманить у предпринимателя 35 миллионов рублей за невозбуждение уголовного дела. Об этом в среду, 13 октября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленником является старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Москвы. Он узнал о возбуждении окружными следователями уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении бывшего директора коммерческой организации, нашел контакты предпринимателя и заявил ему, что якобы может повлиять на прекращение расследования.

За свои услуги инспектор потребовал 35 миллионов рублей, однако позже оказалось, что он не имеет возможности закрыть уголовное дело в отношении директора фирмы. В какой-то момент бизнесмен заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы.

Преступника удалось задержать на месте получения части взятки в одном из столичных ресторанов.

Ранее полиция задержала владельца московского кафе при попытке дать взятку.