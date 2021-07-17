«Сотрудники банков» начали обманывать москвичей по-новому
К распространенной схеме телефонного мошенничества добавился новый элемент. Как правило, мошенники, представляющиеся сотрудниками службы безопасности того или иного банка, сообщают владельцам банковских карты о подозрительных операциях с их средствами и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Теперь в дело вступили и «личные страховые агенты». Мошенники предлагают жертвам связаться с ними, чтобы проверить реквизиты «безопасного» счета и информацию о транзакциях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.
Мошенники утверждают, что номер «агента» указан в банковском договоре, но его, как правило, под рукой у жертвы не оказывается. В этом случае преступники диктуют телефон, называют имя и просят позвонить. Их сообщник, представляясь страховым агентом, подтверждает информацию о сомнительных движениях по счету и подтверждает необходимость перевести средства.
Начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что иногда преступники не боятся говорить жертвам, что их деньги уходят на счет Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
При этом информацию о счетах потенциальных жертв мошенники стали использовать реже. Она подорожала на черном рынке. В ход идут паспортные данные, получить которые проще и дешевле.
Ранее преступники, представившиеся сотрудниками банка, выманили у спортивного комментатора Григория Твалтвадзе почти 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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