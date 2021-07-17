«Сотрудники банков» начали обманывать москвичей по-новому

К распространенной схеме телефонного мошенничества добавился новый элемент. Как правило, мошенники, представляющиеся сотрудниками службы безопасности того или иного банка, сообщают владельцам банковских карты о подозрительных операциях с их средствами и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Теперь в дело вступили и «личные страховые агенты». Мошенники предлагают жертвам связаться с ними, чтобы проверить реквизиты «безопасного» счета и информацию о транзакциях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Мошенники утверждают, что номер «агента» указан в банковском договоре, но его, как правило, под рукой у жертвы не оказывается. В этом случае преступники диктуют телефон, называют имя и просят позвонить. Их сообщник, представляясь страховым агентом, подтверждает информацию о сомнительных движениях по счету и подтверждает необходимость перевести средства.