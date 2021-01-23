Сотрудники ОМОН помогли москвичу найти потерявшуюся в толпе дочь

Сопровождавший двоих детей в художественную школу москвич потерял в толпе дочь и обратился за помощью к сотрудникам ОМОН. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале Mash.

Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел на Страстном бульваре.

Сотрудники ОМОН начали озвучивать приметы потерявшейся девочки и просить горожан привести ее. В результате ребенка удалось найти и вернуть родителю. Уточняется, что девочка была напугана, но не пострадала.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы начались проблемы со связью и интернетом. По данным Forbes, чтобы отправить фотографии и видео, приходится спускаться в переход метро. По данным сервиса Downdetector, проблемы со связью наблюдаются у всех четырех крупнейших сотовых операторов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

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