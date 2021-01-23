В центре Москвы начались проблемы со связью и интернетом

В районе Пушкинской площади в Москве начались проблемы со связью и интернетом. Об этом сообщает Forbes в своем Telegram-канале.

По словам корреспондента издания, чтобы отправить фотографии и видео, приходится спускаться в переход метро.

По данным сервиса Downdetector, проблемы со связью наблюдаются у всех четырех крупнейших сотовых операторов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

При этом в пресс-службе МТС сообщили, что сеть работает в обычном режиме, передает РБК.

«Сеть работает в обычном режиме. Присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных может приводить к снижению скорости мобильного интернета», — сообщили в компании.

Ранее 23 января сообщалось, что в районе Пушкинской площади начали перекладывать плитку. На опубликованных кадрах видно, как люди в спецодежде частично перекрыли движение около здания газеты «Известия».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!