Советник главы «Роскосмоса» бросил курить и похвалил библиотеку московского СИЗО

Обвиненный в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов бросил курить и начал читать много книг в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает телеканал «360».

С Сафроновым в СИЗО встретился общественный секретарь НКО Иван Мельников. По его словам, Иван встретил их в хорошем настроении и стильном пиджаке, условиями содержания он удовлетворен. Советник главы «Роскосмоса» рассказал, что у него появилось много свободного времени, которое он тратит на чтение.

В разговоре с Мельниковым он похвалил библиотечный фонд «Лефортово», отметив, что уже прочитал произведения Федора Достоевского и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а сейчас занят «Волком с Уолл-стрит».

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева раскрыла условия содержания Сафронова в «Лефортово». В частности, она рассказала, что в камере арестованный находится один, там есть холодильник и неработающий телевизор.

Сотрудники ФСБ считают, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание. По словам защитников Сафронова, его дело отличается от аналогичных тем, что следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к нему.

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