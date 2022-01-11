Советская конфетница привела россиян в замешательство

Участники группы Facebook «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» пришли в замешательство, увидев фото круглой советской вазы из коричневого стекла.

«Кто знает предназначение этой вазы? Ей минимум 50 лет. Цветное стекло времен СССР. Есть еще такая в зеленом цвете. Очень тяжелая», — задала вопрос участникам сообщества автор поста.

Большинство в комментариях ответили, что посудина является конфетницей. Однако некоторые возразили, что вазочки для сладостей обычно делали в виде ладьи или корзинки. Кто-то предположил, что емкость может быть пепельницей. Но и тут знающие юзеры написали, что на бортиках посудины нет специальных ложбинок для сигарет.

В результате фолловеры в комментариях так и не пришли к единому мнению насчет предназначения вазы, но рассказали, что используют похожие емкости и для салатов, и для фруктов и даже для варенья. «В СССР ели много варенья, прям культ был. К чаю ничего не было на каждый день, вот такие вазочки и делали», — поделились своими соображениями участники сообщества.

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