Советские люстры на деревьях вызвали споры среди россиян

Россиянка сфотографировала висящие на деревьях в Хохловском переулке в Москве старые советские люстры. Опубликованный ей в Facebook-группе «Моя Москва» снимок вызвал споры среди жителей столицы.

«"Каскад" — так назывались эти люстры...», «Пластмассовая, под хрусталь, люстра называлась "Каскад". Она была страшным дефицитом. В 90-х такие оказались на помойке. Вот кто-то дал помоичницам вторую жизнь. Красота», — написали участники сообщества.

«Это не "Каскад". Это хрустальные люстры (или стеклянные), причем хорошие», «У меня такая же дома висит. Люстра "Натали" из Гусь-Хрустального. Только я с добавлением нитей чайного цвета ее заказывала. Красивая модель, на обоях переливы радужные от нее», «Эти люстры хрустальные и, по-моему, это так называемая "шапка Мономаха"», — поспорили с ними другие.

«Может, я ошибаюсь, но что-то не верится. Хрусталь бы оставили дома. Помню, вкручивали одну лампочку синего света для эффекта хрусталя. Хрустальные были очень дорогими. Их из Чехословакии привозили», «Есть совершенно недорогие хрустальные люстры и их вполне спокойно используют в уличном декоре», «У меня такая висит дома. Она прям вот очень недешевая была… Кажется, австрийского производства», — продолжили споры москвичи.

Одна из жительниц столицы отметила, что в советские времена во всех квартирах были подобные люстры. «Их бы собрать — улицу бы осветили», — уверенно заявила она.

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