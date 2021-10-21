Скупщик винтажа рассказал о разнице московского и американского рынка

Владелец магазина «Винтажный универмаг "Улица Ленина"» Михаил Матвеев рассказал, как россияне относятся к старым вещам и чем отличается рынок антиквариата в США и России. Своими наблюдениями бизнесмен поделился с «Мослентой».

Главное, что отметил хозяин универмага — это разный уровень жизни в двух странах, что серьезно влияет на ситуацию с антиквариатом. Сотрудники Матвеева, занимающиеся скупкой вещей, не выезжают за МКАД, потому что не видят в этом смысла.

В США оценщики ездят по маленьким городам и ищут старинные вещи на чердаках и складах, так как уровень благосостояния от штата к штату практически не различается. В этом плане Матвеев сравнил Москву с баночкой икры, стоящей на гигантском батоне, — из-за разницы уровня жизни в регионах удобнее работать исключительно в столице. «То есть у нас в этом бизнесе все гораздо сложнее, чем в США», — заключил владелец универмага.

«Надо учитывать менталитет Российской Федерации. За МКАДом вся семья ест из одной хрустальной вазы, и хочет за нее триллиард евро», — поделился Матвеев. Услышав отказ, они отправляют скупщиков «обратно в свою Москву», после чего обычно выбрасывают антиквариат на помойку, добавил он.

Ранее россияне вспомнили, какие предметы интерьера в советское время считались «роскошными». В список элитарных вещей пользователи сети включили магнитофон, хрустальную люстру и массивный письменный стол.