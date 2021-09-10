Советское фото напомнило россиянам о массовых пьянках на заводах в СССР

Одна из подписчиц паблика рассказала, как работала на строительстве сортопрокатного цеха завода «Серп и Молот» летом 1983 года в течение месяца. «На обед, в столовую, пробирались через работающие цеха. Помню, идешь в буфет, время полдень, а у станков — рабочие пьяные лежат, отдыхают. Шок был», — написала россиянка. «В нашем ремонтно-механическом цеху была группка товарищей, которые в обед могли на троих сообразить (и не больше), но их на весь цех и десятка не набиралось», — добавил другой комментатор.

В то же время среди москвичей нашлись те, кто встал на защиту советских рабочих. «А кто-нибудь знает, что такое простоять смену буквально перед "адским пламенем"? Вот и расслабляются мужики. У нас в Замоскворечье сосед работал на этом заводе. Очень хороший семьянин, замечательный, отзывчивый человек, настоящий мужик», — заключила москвичка.

В августе черно-белая фотография Второго Московского часового завода «Слава» пробудила ностальгические воспоминания у россиян. Многие отметили надежность выпускаемой заводом продукции и подчеркнули, что советские часы не уступали по качеству швейцарским.

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