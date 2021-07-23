Советское фото столичных модниц вызвало восторг у москвичей

Архивное фото московских модниц, приобретающих журналы с выкройками, вызвало восторг у пользователей сети. Снимок опубликован в группе «Москва — та» в Facebook.

На фотографии изображена женщина, стоящая за прилавком с модными журналами, а также покупательницы, которые находятся по другую сторону прилавка. Все женщины выглядят стильно и по-современному: солнцезащитные очки, шляпки, элегантные платья — такие образы не смогли оставить комментаторов равнодушными. «Модницы-красавицы», «Какие типажи!» — писали они.

Также москвички вспомнили в комментариях те времена, когда женщины шили себе вещи самостоятельно, отметив, что так на тот момент делали все: «Шитье и вязание очень выручали. Сначала себе в институте. Потом мужу и дочери вязала шедевральные вещи», «Почти все тогда сами шили, и себе, и детям. В МАРХИ девушки умудрялись шить, и пальто, и сумки, и даже обувь».

Ранее фото женщины, купающейся в одном из столичных фонтанов во время жаркого дня, восхитило москвичей.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись