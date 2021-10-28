Андрей Скрипкин, сознавшийся в тройном убийстве в Москве, покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне Скрипкина задержали в Белоруссии, куда он уехал из Москвы после убийства бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи. В четверг, 28 октября, мужчину должны были доставить из изолятора на допрос в Москву.

Известно, что Яхонтов и Скрипкин были партнерами по совместному бизнесу.

Ранее во вторник, 26 октября, сообщалось, что Яхонтов был убит в своей квартире на Мосфильмовской улице вместе с супругой и восьмилетним сыном.