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Спасатели поймали летучую мышь в тамбуре многоквартирного дома

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Спасатели поймали летучую мышь в тамбуре многоквартирного дома
Кадр: пресс-служба департамента ГОЧС и ПБ

Спасатели поймали летучую мышь в тамбуре многоквартирного дома на юго-западе Москвы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, животное приникло в дом на улице Адмирала Ушакова и от страха забилось под шкафчик в тамбуре подъезда. Жильцы приняли решение вызывать на место спасателей.

Летучую мышь поймали с помощью сачка, а после передали в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Ранее сотрудники общественного поисково-спасательного отряда пришли на помощь очередной летучей мыши, которая на этот раз оказалась юбилейной, 100-й по счету.

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