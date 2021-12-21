Спасатели поймали летучую мышь в тамбуре многоквартирного дома на юго-западе Москвы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, животное приникло в дом на улице Адмирала Ушакова и от страха забилось под шкафчик в тамбуре подъезда. Жильцы приняли решение вызывать на место спасателей.

Летучую мышь поймали с помощью сачка, а после передали в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Ранее сотрудники общественного поисково-спасательного отряда пришли на помощь очередной летучей мыши, которая на этот раз оказалась юбилейной, 100-й по счету.