Спасатели предупредили об опасности алкоголя и низкокалорийных диет в мороз

Сотрудники МЧС предупредили об опасности алкоголя и низкокалорийных диет в мороз. Этими и другими советами спасателей поделился сайт телеканала РЕН ТВ.

«Перед выходом на улицу в мороз не используйте увлажняющие кремы и помады, откажитесь от тональных кремов. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замерзнет. Наденьте теплые носки, не забудьте про шарф и шапку. Перчатки лучше заменить варежками», — процитировали на сайте представителей ведомства.

Спасатели посоветовали смазывать лицо жирным кремом, а губы — бесцветной помадой за полчаса до выхода из тепла на холод. Тем, у кого есть необходимость в нахождении на улице длительное время, они порекомендовали хотя бы раз в полчаса заходить в теплое помещение, чтобы согреться.

Низкокалорийная диета в морозы, по словам специалистов, вредна. В рацион лучше включить большее количество продуктов с содержанием витамина С.

Также в МЧС предупредили об опасности употребления алкоголя с целью согреться. «Спиртное дает обманчивое ощущение тепла: сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать дискомфорт», — рассказали спасатели. Они добавили, что не менее вредно курение на морозе, ведь никотин действует сосудосуживающе.

Ранее в МЧС дали советы россиянам по выбору пиротехники.