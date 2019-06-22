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Спасатели уберегут москвичей от жары

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Фото: Екатарина Чеснокова/ РИА Новости

В московском управлении МЧС выпустили предупреждение о сильной жаре, которая установится в городе в субботу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в разделе экстренных предупреждений.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 33 градусов», — уточнили в ведомстве.

В связи с этим в городе увеличат количество пожарных патрулей, их оснастят средствами пожаротушения и аптечками. «Мониторинг с воздуха проводят вертолеты "Московского авиационного центра" и 26 беспилотных летательных аппаратов», — добавили в МЧС.

Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

По прогнозам синоптиков, содержание кислорода в воздухе ожидается ниже нормы. Это может негативно отразиться на тех, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также для людей с заболеваниями сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой.

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