Спасение упавшего на рельсы iPhone в московском метро попало на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено спасение смартфона одной из пассажирок московского метро, который упал на рельсы. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве».

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница метрополитена, стоя на краю платформы, при помощи специального приспособления поднимает iPhone с путей.

В сентябре 2019 года в московском метрополитене спасли котенка. Питомец выпал из сумки хозяйки и оказался на рельсах.

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