Врач назвала способы восстановиться после COVID-19

Чтобы восстановиться после перенесенного COVID-19, необходимы полноценный сон, правильное питание, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Об этом в беседе с ТАСС рассказала главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

Медик назвала восстановление после коронавируса и ОРВИ комплексным процессом. По ее словам, симптомы доминирующего в России омикрон-штамма схожи с классической ОРВИ. «Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном», — пояснила врач. Кроме того, важно соблюдать правила личной гигиены и проводить влажную уборку в доме для защиты организма от повторного заболевания.

Оздоровительной физкультурой стоит заниматься 20-30 минут пять дней в неделю, отметила Кузенкова. Продолжительность занятий стоит увеличивать постепенно, чтобы не перегрузить организм. Для возвращения к привычному уровню активности после перенесенного вируса может потребоваться много времени, предупредила врач.

Кроме того, для восстановления необходимо правильно регулярно питаться и пить воду. Кузенкова посоветовала включить в рацион достаточно необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянку, гречку, рис, перловку и булгур. Также врач напомнила о важности употребления в пищу бобовых, растительных масел, орехов, рыбы и киломолочных продуктов умеренной жирности. «Очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени — так вы обеспечите себя не только необходимым количеством витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчаткой, необходимой для поддержания микробиома кишечника», — заключила эксперт. Таблетированные витамины медик порекомендовала принимать только по назначению врача.

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