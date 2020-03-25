Спрос на такси в Москве упал на 50 процентов

В Москве спрос на автобусные, таксомоторные и каршеринговые перевозки снизился в последние недели на 20-30 процентов, а в сфере коммерческих перевозок на такси — на 50 процентов. Такие данные приводит Транспортная ассоциация московской агломерации в письме вице-мэру Москвы Владимиру Ефимову. Копия послания оказалась в распоряжении издания «Коммерсантъ».

Ассоциация обратилась к Ефимову с просьбой о мерах поддержки в условиях режима повышенной готовности и ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Уточняется, что о финансовых потерях заявили и автобусные компании, которые осуществляют перевозки в рамках госконтрактов. Агрегаторы такси также подтвердили падения спроса.

Ранее 25 марта сообщалось, что число пассажиров московской подземки сократилось почти вдвое — на 44 процента. Отмечается, что москвичи стали также реже пользоваться наземным общественным транспортом, каршерингом и такси, а общее число машин на дорогах сократилось на 4 процента. Кроме того, снизилось количество ДТП — на 27 процентов.

В настоящее время в стране зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве.

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