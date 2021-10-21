Спящие на антивандальных конструкциях бомжи возмутили россиян

Двое бездомных мужчин уснули на решетках вентиляции с антивандальной системой на Большой Грузинской улице в Москве. Фотографию с бомжами опубликовали в группе в Facebook.

На снимке видно, что бездомные лежат на импровизированных шипах, которые должны защищать решетки вентиляции от посторонних.

Фотография возмутила подписчиков сообщества. Они подчеркнули, что проблема эта давняя: бездомные не только греются благодаря теплому воздуху, но и мусорят в центре города, а также испражняются там же.

«Да, они все время там спят. И выглядят как приличные люди — среди бомжей таких не мало», «Почему они не переходят на другую сторону, там такая же лежанка без шипов, а проходимость нулевая», «Утром там валялась бутылка пустая от коньяка и всякая дрянь. Бомжей не было. Грусть», — написали юзеры.

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