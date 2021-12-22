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В московском небе заметили сразу два необычных природных явления

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В московском небе заметили сразу два необычных природных явления
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

За прошедшие сутки в небе Москвы заметили сразу два необычных природных явления — гало и световые столбы. Фотографии выложили в Telegram-канал «Москва с огоньком» и «Новости Москвы».

Световые столбы — это атмосферное явление, при котором вертикальные полоски света тянутся от земли к солнцу. «Очень красиво», «На северное сияние смахивает», — восхитились погодным феноменом пользователи сети. Кто-то заявил, что ему очень нравится зима текущего года в Москве. «Солнце, мороз, низкая влажность. Красота», — отметил комментатор.

При эффекте гало свет преломляется и отражается в ледяных кристалликах облаков. Вокруг солнца возникает круг, напоминающий нимб. Этот эффект впечатлил пользователей сети, и они начали делиться снимками гало из разных районов Москвы. «Утро сегодня чудесное! Рассвет особенный!», «Отличные виды», — оценили морозную погоду москвичи.

Зимой текущего года гало уже замечали в небе над столицей. Как правило, этот эффект можно увидеть в ясную погоду.

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