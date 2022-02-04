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Среди пассажиров московского метро заметили альпака

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Среди пассажиров московского метро заметили альпака
Кадр: телеграм-канал «Москвач»

На одной из станций кольцевой линии столичного метро заметили странную четвероногую пассажирку. Два человека вели за поводья белую альпака. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Москвач».

Некоторые юзеры предположили, что в ролике запечатлена станция метро «Краснопресненская», а альпака — постоялица Московского зоопарка, который находится рядом на Большой Грузинской улице. Другие же принялись размышлять о том, как животное пропустили в метро и как оно спускалось по эскалатору.

«Красивая дама», «Подругу на фотосессию ведут», «Так метро же московское, там встретить кого угодно можно», «Главное, чтобы она в метро не навалила. А так зверушка красивая», «Классный шашлык бегает!» — прокомментировали пользователи сети.

Ранее на станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее бить, чем вызвал возмущение россиян.

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