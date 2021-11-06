Стоимость аренды комнаты в одном из районов Москвы возмутила россиян

Москвичка дала объявление в группе в Facebook о поиске соседа или соседки в трехкомнатную квартиру, однако указанная стоимость аренды возмутила пользователей сети.

Из объявления следует, что помесячная аренда комнаты составляет 42 тысячи рублей, а также соседу предлагается оплатить половину расходов за интернет. В общей сумме потенциальному арендатору предстоит единоразово внести 82 тысяч рублей — в эту сумму входит непосредственно оплата за первый месяц, а также депозит.

Сама квартира расположена в семи минутах ходьбы от станции метро «Динамо» на севере Москвы. «В квартире есть все необходимое для жизни и для приготовления еды. Это стиральная машина, посудомойка, микроволновка, мультиварка, миксер и соковыжималка. Сдаю одну комнату, третья комната общего пользования», — написала автор топика.

Пользователи сети усомнились в адекватности установленной за аренду цены, предположив, что автор поста занимается субарендой и хочет таким образом заработать на своем потенциальном соседе. Один из юзеров и вовсе заподозрил, что в аренду в данном случае пытаются сдать бывшую кухню небольших размеров, что часто встречается в современной практике сдачи жилья. «Кухни на фотографиях нет. Сдается мне, что та самая сдаваемая комната — бывшая 6,5-метровая кухня. Планировка «одна проходная — две запроходных» встречается в Москве в прекрасных старых домах эпохи конструктивизма. А это, скорее всего, угловая и очень небольшая квартира в панельной башне», — пояснил свои домыслы подписчик сообщества.

Ранее сообщалось, что жительница Химок не может выгнать квартиранта, которому сдала в аренду свое жилье на время отпуска. Она заявила, что арендатор ведет себя агрессивно и отказывается съезжать. В полиции пояснили, что насильно мужчину выселить невозможно, так как между ним и собственницей жилья заключен официальный договор.