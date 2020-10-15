Среднюю зарплату в Москве перевели в iPhone

Издание The Village посчитало, сколько москвичи могут приобрести смартфонов iPhone на среднюю месячную зарплату. Данные приведены в четверг, 15 октября, исходя из примерных статистических показателей разных лет.

Например, в 2008 году iPhone 3G стоил от 23 тысяч рублей. Горожанин мог взять 2,17 гаджета на заработную плату. В 2009-м цена на iPhone 3GS выросла до стартовых 30 тысяч рублей — можно было приобрести 1,9 смартфона в месяц. В 2010-м iPhone 4, стоимость которого начиналась от 26 990 рублей, москвич мог приобрести в количестве 1,6 штуки.

Впоследствии, в 2012-2014 годах, горожане могли взять 1,7 смартфонов пятого и шестого поколения, цена которых составляла от 28 990 рублей. В 2016, 2017 и 2020-м модели iPhone 7, IPhone 8 и iPhone 12 на среднюю зарплату можно приобрести в количестве 1,1. При этом в 2019-м можно было взять 1,2 смартфона iPhone 11, заплатив за него как минимум 59 990 рублей.

Минимальное число гаджетов, которые могли позволить себе москвичи в месяц, — всего 0,8 в 2018-м. Цена iPhone XS превышала 88 тысяч рублей.

В Москве средняя зарплата в 2020 году составила около 88,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что горожане начали продавать места в очереди за смартфонами из новой линейки iPhone от Apple, представленные 13 октября. Мужчина выложил объявление на Avito, в котором предложил занять место в очереди. Люди готовы заплатить за это 50 тысяч рублей.

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