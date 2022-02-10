Психолог дала совет одиноким в преддверии Дня святого Валентина
Педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук рассказала «Мосленте», как правильно настроить себя одиноким людям накануне приближающего праздника 14 февраля — Дня святого Валентина.
По ее словам, высокая важность «быть счастливым и любимым» в определенный день в году делает несчастными всех, кому это в данный момент недоступно. «Вспомните, каким был этот день до того, как вы узнали, что он какой-то особенный. На вас извне не влияло ничего специфического, после получения новой информации изменились только ваши ожидания и оценки себя, если ожидания не сбылись. Уберите ожидания и оценки. День как день. Это правда так», — отмечает эксперт.
Однако Левчук добавляет, что полностью игнорировать День всех влюбленных мешает его праздничный контекст: сообщения в социальных сетях, реклама, люди с цветами и подарками вокруг. Психолог дает рекомендации не погружаться в этот контекст и не завидовать людям, которые отмечают праздник со своими возлюбленными.
«14 февраля — это замечательный повод проявить любовь. Кому-то поводы не нужны, а кое-кому не помешают. И у вас есть один человек, от которого вам точно пригодится знак внимания: вы сами! Устройте в этот день роман с самим собой! Выберите себе подарок, разрешите что-то, на что раньше было жалко денег», — продолжает специалист.
Также Левчук советует побаловать себя отдыхом, вкусной едой и каким-нибудь приятным событием, например, принятием ванны с пеной или просмотром любимого фильма.
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