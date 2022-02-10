Психолог дала совет одиноким в преддверии Дня святого Валентина

Однако Левчук добавляет, что полностью игнорировать День всех влюбленных мешает его праздничный контекст: сообщения в социальных сетях, реклама, люди с цветами и подарками вокруг. Психолог дает рекомендации не погружаться в этот контекст и не завидовать людям, которые отмечают праздник со своими возлюбленными.

«14 февраля — это замечательный повод проявить любовь. Кому-то поводы не нужны, а кое-кому не помешают. И у вас есть один человек, от которого вам точно пригодится знак внимания: вы сами! Устройте в этот день роман с самим собой! Выберите себе подарок, разрешите что-то, на что раньше было жалко денег», — продолжает специалист.

Также Левчук советует побаловать себя отдыхом, вкусной едой и каким-нибудь приятным событием, например, принятием ванны с пеной или просмотром любимого фильма.

Ранее россиян рассмешила реклама «лапши для свиданий». Продукт быстрого приготовления для влюбленных к 14 февраля подготовила сеть супермаркетов.