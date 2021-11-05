Стал известен уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64,2 процента. Об этом в пятницу, 5 ноября, стало известно из публикации на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным портала, первый компонент прививки получили 5 741 863 человека, полную вакцинацию — 5 407 890 горожан.

Ранее россиянам дали советы по лечению легкого COVID-19 в домашних условиях. По словам врача, в случае, когда госпитализации можно избежать, находясь дома, очень важно пить как можно больше жидкости. Также необходимо позаботиться о легких — для этого эксперт посоветовал спать на животе и делать дыхательные упражнения.