Стала известна судьба тайно вывезенного московской бабушкой чихуахуа

Потерявшийся в Москве пес, которого родственница хозяев без их ведома вынесла из квартиры, вернулся домой. Об этом пользовательница под ником dnllwp сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Сейчас все хорошо, Микки покушал и спит», — сказано в посте. По словам москвички, вынесшая собаку из дома бабушка привезла его в ветеринарную клинику и стала предлагать людям. В результате один из мужчин согласился забрать питомца.

«Позвонила женщина, его жена. Рассказала мне все это, сказала, что уже хотели пристраивать его, но кто-то из их знакомых из Белоруссии увидел пост и сообщил им», — пояснила хозяйка, добавив, что собака, когда они за ней пришли, «была в полном порядке».

Автор записи уточнила, что отдавшая пса бабушка удивилась его возвращению. «Глаза вылезли на лоб, когда она увидела Микки на руках у сестры. Лежит и шепчет сама себе: "Нашли все-таки! Как же они его нашли?"» — рассказала женщина.

Москвичка также поблагодарила всех пользователей соцсети, откликнувшихся на ее просьбы о помощи. Она отметила, что не ожидала такой поддержки от незнакомцев и впредь никогда не пройдет мимо листовок о пропаже животных.

Ранее стало известно, что трехлетний чихуахуа Микки потерялся днем в понедельник, 14 октября, в районе улицы Смольной на станции метро «Беломорская». «Если подробнее, то бабушка, никому не сказав из членов семьи, просто вынесла его утром и отдала какому-то мужчине даром», — рассказала жительница столицы, добавив, что дома на тот момент была только она сама, но спала и не была в курсе того, что происходит.

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